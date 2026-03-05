8 marzo la Provincia di Arezzo celebra i diritti delle donne | eventi e iniziative in tutto il territorio

In occasione dell’8 marzo, la Provincia di Arezzo ha raccolto in un calendario unico gli eventi e le iniziative promosse da enti, istituzioni e associazioni del territorio per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Le attività si svolgono in diverse località e coinvolgono diverse realtà, tutte orientate a sensibilizzare sul tema dei diritti femminili.

Incontri, mostre, spettacoli e iniziative diffuse in tutta la provincia per promuovere parità, diritti e consapevolezza in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Provincia di Arezzo promuove e raccoglie in un unico calendario le numerose iniziative organizzate da enti, istituzioni e associazioni del territorio. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità, dei diritti civili, lavorativi ed economici delle donne e valorizzare il loro ruolo nella società.