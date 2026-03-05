Investire sui giovani | Rotary e Rotaract Fiorenzuola insieme per la formazione e il futuro del territorio

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha organizzato una conviviale dedicata ai giovani, alla formazione e al futuro del territorio, coinvolgendo circa quaranta soci. Durante l’evento sono state ascoltate le testimonianze di quattro soci del Rotaract Fiorenzuola d’Arda e di una figura di riferimento. La serata ha puntato a mettere in evidenza l’impegno delle due organizzazioni nel supportare le nuove generazioni.

L'incontro si è svolto con la regia del presidente del Rotary Club Fiorenzuola d'Arda, Rinaldo Onesti, e del presidente del Rotaract Club Fiorenzuola d'Arda, Alexander Rispo, insieme al presidente della Commissione Giovani del Rotary Club Fiorenzuola d'Arda, Fabio Tavazzani, e al prefetto del Club Monica Tellini. Hanno inoltre partecipato il prefetto distrettuale Stefano Pavesi e il presidente dell'Interact Fiorenzuola d'Arda, Gianluigi Piano, a sottolineare la forte attenzione del mondo rotariano alle nuove generazioni. Obiettivo della conviviale: rafforzare il lavoro comune tra Rotary e Rotaract e avviare un programma condiviso rivolto ai giovani di Fiorenzuola, fatto di occasioni concrete di crescita, confronto e service.