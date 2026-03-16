Leadership etica e formazione Servire una missione guidare uomini generare futuro

Un evento si è svolto recentemente presso il Campus della Luiss, dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione”, attirando esperti e studenti interessati a discutere di come si possa guidare con responsabilità e coerenza. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti legati a come la formazione possa influenzare le modalità di leadership e a quali principi debbano essere prioritari per affrontare le sfide attuali.

Il recente incontro organizzato presso il Campus della Luiss dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione” ha offerto un’occasione preziosa per riflettere su una questione oggi più che mai centrale: quale tipo di leadership sia realmente necessaria per affrontare le sfide del nostro tempo. Viviamo in un’epoca in cui la parola leadership è utilizzata con straordinaria frequenza. Libri, corsi di formazione, modelli manageriali e teorie organizzative si moltiplicano, offrendo definizioni e tecniche spesso molto diverse tra loro. Tuttavia, proprio questa abbondanza di formule rischia talvolta di far perdere di vista il nucleo essenziale del problema: che cosa significhi davvero guidare degli uomini. 🔗 Leggi su Formiche.net

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