A Caserta, i carabinieri hanno arrestato un imprenditore locale accusato di possesso di armi e droga. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 30 fucili e una quantità di cocaina. L’uomo è stato fermato nella sua abitazione, situata vicino a un arsenale. L’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano l'imprenditore Antonio Luserta a Caserta con 30 fucili e cocaina.. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la libertà dell'indagato.. I carabinieri hanno condotto un’operazione mirata mercoledì a Caserta, portando all’arresto di Antonio Luserta, imprenditore di 53 anni attivo nel comparto immobiliare e delle cave, dopo il ritrovamento di una trentina di fucili e di cocaina nella sua abitazione. La vicenda si è snodata con rapidità tra le strade del territorio, partendo da un provvedimento che inizialmente avrebbe dovuto costringere l’uomo a scontare la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, a seguito dell’udienza di convalida decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la situazione ha preso una piega diversa, determinando la rimessa in libertà del cinquantatreenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, arsenale e droga: arrestato l’imprenditore delle cave

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