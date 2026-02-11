Anzio spaccio nel quartiere Europa | scoperto arsenale e droga un minorenne arrestato

La polizia di Anzio ha fatto un grande blitz nel quartiere Europa. Durante l’operazione hanno trovato un arsenale e una grande quantità di droga nascosta in un appartamento. Un minorenne è stato arrestato durante le verifiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sullo spaccio legato a stranieri nella zona.

Anzio, un arsenale e droga nel quartiere Europa: indagini sullo spaccio tra stranieri. L’operazione congiunta tra polizia di Stato e polizia locale ha scosso il quartiere Europa di Anzio, portando alla luce un vero e proprio arsenale e una significativa quantità di sostanza stupefacente all’interno di un appartamento. I fatti si sono consumati nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio 2026, culminando con l’arresto di un minorenne e la denuncia di un altro uomo, entrambi coinvolti in un’attività di spaccio alimentata da cittadini stranieri irregolari. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico di droga che vede coinvolti, secondo le indagini, soggetti privi di regolare permesso di soggiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

