Casemiro e il Napoli | un’idea che si fa avanti

Il club partenopeo sta valutando l’acquisto di un centrocampista di esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la qualità del reparto. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma si fa sempre più concreta l’interesse verso un calciatore di livello internazionale, che potrebbe portare maggiore peso e presenza in mediana. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Napoli non vuole restare a guardare e prepara una mossa ambiziosa per il centrocampo. L’idea è chiara: alzare il livello della squadra con un innesto di esperienza e personalità. In questo scenario prende quota il nome di Casemiro, giocatore che ha costruito la sua carriera ai massimi livelli del calcio europeo La società azzurra sta valutando con attenzione ogni dettaglio. I primi contatti servono a capire se esistono le condizioni giuste per portare avanti una trattativa che, per natura, si presenta complessa. Non si tratta solo di qualità tecniche, ma anche di leadership e mentalità vincente, aspetti che il Napoli considera fondamentali per il prossimo progetto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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