In campo Per Voi-Bice Del Giudice | Con Betti impegno per Cascina

Dopo cinque anni di impegno, Bice Del Giudice annuncia la sua candidatura a Cascina. Insieme a Betti, punta a continuare il lavoro fatto finora, questa volta con una squadra variegata di donne, uomini, ragazze e ragazzi. “Lo facciamo con passione e amore per la nostra comunità”, dice.

"Dopo cinque anni intensi ci candidiamo per proseguire insieme questo lavoro, e lo facciamo con una squadra composta da donne e uomini, ragazze e ragazzi, accomunati dall’amore e dalla passione per la nostra comunità". Sono stati presentati ufficialmente ieri mattina all’Euro Hotel di Cascina i candidati e le candidate della lista civica Per voi – Bice Del Giudice, all’interno della coalizione a sostegno di Michelangelo Betti Sindaco. Un progetto che prende forma dall’ascolto, dal confronto e dalla volontà concreta di agire; quindici candidati che, a fianco della capolista Bice Del Giudice, sono pronti a impegnarsi per il bene della comunità, legati dall’amore per Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

