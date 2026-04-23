Casalino si candida a Ceglie Messapica per indebolire le destre

Un candidato si presenta a Ceglie Messapica annunciando la propria volontà di contrastare le forze di destra. Ha dichiarato che bisogna decidere se limitarsi a seguire la crescita di queste forze politiche o agire per indebolirle. La sua candidatura si inserisce in un quadro locale in cui si discute di orientamenti politici e di strategie per influenzare il panorama elettorale. Nessun dettaglio su partiti o alleanze specifiche è stato fornito.

Dopo gli anni vissuti a palazzo Chigi come portavoce di Giuseppe Conte e l’esperienza nell’entourage comunicativo del Movimento 5 stelle, il giornalista si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, il paese della provincia di Brindisi di cui è originario. “Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle”, spiega nel comunicato stampa in cui annuncia la sua candidatura. Ma perché iniziare dal basso? Anche a questa domanda, l’attuale direttore della Sintesi risponde nella nota, e quindi: “Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Casalino si candida a Ceglie Messapica “per indebolire le destre” Notizie correlate Rocco Casalino si candida come consigliere comunale a Ceglie MessapicaRocco Casalino tenta il rientro in politica, anche se non esattamente dalla porta principale. Leggi anche: Casalino entra in politica: l’ex portavoce di Conte si candida a Ceglie Messapica Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La mia crociera intorno al mondo da pensionata, ho speso 35mila euro per 4 mesi pieni di storie; Poli Bortone e il tatuaggio Msi sul polso: Rivendico un'appartenenza. Video; Foggia, omicidio del personal trainer: eseguita l’autopsia, si indaga sul video del killer in bici. Casalino scende in politica: Mi candido a Ceglie Messapica, non si può restare neutrali(Adnkronos) – Rocco Casalino scende in campo. In politica. Dopo gli anni vissuti a palazzo Chigi come portavoce di Giuseppe Conte e l’esperienza nell’entourage comunicativo del Movimento 5 stelle, il ... notizie.it Rocco Casalino torna in politica e si candida a Ceglie Messapica: Dai comuni un’onda positivaRocco Casalino torna in prima linea in politica scegliendo il territorio: sarà candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica con una lista civica di centrosinistra in vista delle elezioni ammini ... notizie.it Casalino entra in politica: l’ex portavoce di Conte si candida a Ceglie Messapica - facebook.com facebook Casalino entra in politica: l’ex portavoce di Conte si candida a Ceglie Messapica x.com