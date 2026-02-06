Questa mattina i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo di 40 anni, di origine albanese, con l’accusa di spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso mentre vendeva cocaina dall’auto, proprio davanti agli occhi della figlia di 4 anni. I militari hanno fermato l’auto e trovato la droga a bordo. L’arresto è avvenuto in un quartiere residenziale della città.

AREZZO – Un 40enne di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri di Arezzo per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo spacciava cocaina dalla sua auto, davanti alla figlia di 4 anni seduta nel sedile posteriore. Il 40enne è stato notato ieri pomeriggio, 5 febbraio 2026, mentre, a bordo della sua auto, cedeva tre bustine ad un acquirente di 50 anni. I militari hanno subito proceduto al controllo dei due uomini, segnalando l’acquirente, e procedendo a perquisire l’autovettura. Nell’auto hanno trovato la piccola, seduta su un seggiolino sul sedile posteriore, che aveva assistito alla cessione dello droga. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: spaccia cocaina in auto davanti alla figlia di 4 anni, arrestato

Approfondimenti su Arezzo Spaccio

Questa mattina a Arezzo un uomo è stato arrestato per aver venduto cocaina dalla sua auto, con la figlia di 4 anni sul sedile posteriore.

Questa mattina i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo di 40 anni, originario dell’Albania.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spaccia davanti alla figlia di 4 anni, arrestato

Ultime notizie su Arezzo Spaccio

Argomenti discussi: Cocaina in auto, due arresti; Cocaina nell’auto, due giovani in manette; A Monterchi presi due corrieri della droga; Controlli antidroga con l'aiuto dell'unità cinofila di Prato: un minore denunciato per spaccio.

Spaccia cocaina dall’auto con la figlia di 4 anni nel sedile posteriore: arrestatoPerquisendo l'abitazione e il garage dell'uomo, i carabinieri hanno trovato quasi un chilo e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro e oltre 1200 euro in ... lanazione.it

Arezzo, arrestato 40enne per spaccio davanti alla figlia di 4 anni: sequestrato un chilo e mezzo di cocainaI Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 40enne di origini albanesi, ma residente nel capoluogo aretino, per spaccio e detenzione ... msn.com

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 16.1.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -Esplosione e crollo ad Arezzo, parla un sopravvissuto: “terribile, travolto dai detriti. Adesso aiutateci” -Blitz della Polizia a Campo di Marte, arrestati due spacciatori -Senzatetto sfratt facebook