arrestato per maltrattamenti picchiava la moglie anche davanti ai figli

Un uomo di 43 anni, nigeriano e residente a Terni, è stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri. La misura cautelare in carcere è arrivata dopo che il gip del Tribunale ha accolto le accuse di maltrattamenti e lesioni contro la moglie, sempre di nazionalità nigeriana e di 39 anni. L’uomo avrebbe picchiato la donna anche davanti ai figli, creando una situazione di grande tensione in famiglia.

Terni, 1 febbraio 2026 – I carabinieri hanno eseguito giovedì scorso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Terni, un cittadino nigeriano 43enne, da tempo residente in città, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesione personale nei confronti della moglie connazionale 39enne. Il provvedimento è scaturito dell’indagine avviata dopo la denuncia che la donna aveva presentato ai carabinieri, raccontando una serie di episodi di cui era stata vittima da febbraio del 2023. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un grave quadro di vessazioni e minacce, con episodi spesso avvenuti anche alla presenza dei figli minori della coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

