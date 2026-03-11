Ora sono 55 i cadaveri di cani trovati nel cimitero degli orrori | le prime ipotesi sul mondo della caccia
Il cimitero degli orrori a Scossicci, nel maceratese: salgono a 55 i cadaveri di cani ritrovati. Le indagini dei Carabinieri Forestali sembrerebbero puntare al mondo della caccia e dell'allevamento. A tutti gli animali rimossi chirurgicamente i microchip. 🔗 Leggi su Fanpage.it
