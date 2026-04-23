Caronte & Tourist potenzia la rete di vendita e trasforma l’Info Point a Villa San Giovanni

Caronte & Tourist ha annunciato un potenziamento della propria rete di vendita, integrando canali digitali e punti fisici distribuiti sul territorio. Contestualmente, è stato rinnovato l’Info Point di Villa San Giovanni, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai clienti. La società ha anche implementato sistemi di automazione nei piazzali, facilitando l’acquisto dei biglietti ovunque si trovino i passeggeri.

“Lo sviluppo progressivo della nostra rete di vendita, attraverso canali digitali e fisici sempre più capillari sul territorio, insieme all'automazione dei piazzali, ci ha avvicinato alle nuove abitudini dei passeggeri, che oggi acquistano il biglietto ovunque si trovino, senza la necessità di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Rsu alla Caronte & Tourist, la Filt Cgil prima con quattro rappresentantiSono stati ufficializzati ieri dalla Commissione Elettorale, riunita nella sede aziendale di Caronte, i risultati delle elezioni di rinnovo delle... Il Comitato pendolari dello Stretto: "Gli aumenti di Caronte&Tourist sono ingiustificati"Biglietti dei traghetti Caronte&Tourist nello Stretto più cari, prezzo del gasolio alle stelle sulle autostrade, caro voli ormai drammatico per...