Rsu alla Caronte & Tourist la Filt Cgil prima con quattro rappresentanti

I risultati delle elezioni Rsu in Caronte & Tourist sono stati ufficializzati ieri dalla Commissione Elettorale. Quattro rappresentanti sindacali sono stati confermati nella loro posizione, confermando la presenza della Filt Cgil tra i sindacati più rappresentativi all’interno dell’azienda. La riunione si è svolta nella sede di Caronte, e ora si aspetta di capire come evolverà la rappresentanza sindacale nei prossimi mesi.

Sono stati ufficializzati ieri dalla Commissione Elettorale, riunita nella sede aziendale di Caronte, i risultati delle elezioni di rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) in Caronte & Tourist "Area stretto". Le elezioni hanno visto la partecipazione di 344 lavoratori che hanno potuto scegliere tra 9 liste di sindacati concorrenti tra di loro. I risultati finali attestano la Filt Cgil la prima organizzazione sindacale in termini di voti assoluti con 84 voti, la stessa elegge 4 Rsu, rispettivamente nei collegi Direttori di Macchina, Personale Esecutivo e Personale Operativo di Terra.

