Carolina 9 anni e il regalo speciale dei carabinieri | Da grande voglio essere una di voi

A Rimini, una bambina di nove anni ha deciso di festeggiare il suo compleanno in modo insolito, chiedendo ai carabinieri di poter trascorrere del tempo con loro. La piccola, nota come Carolina, ha espresso il desiderio di conoscere da vicino il lavoro dell’arma e di condividere un momento speciale con i militari. La richiesta ha portato all’organizzazione di una visita che ha coinvolto le forze dell’ordine locali, creando un’occasione di incontro tra la giovane e le persone in divisa.

Rimini, 23 aprile 2026 – Niente bambole o feste canoniche: per i suoi nove anni appena compiuti, Carolina Leonardi voleva solo una cosa, immergersi nel mondo dei carabinieri. Una vocazione vera e propria, quella della bambina di Bellaria Igea Marina, sfociata in una festa indimenticabile vissuta a sorpresa al comando provinciale di Rimini. La sorpresa grazie alla comandante della Compagnia di Rimini. A tessere le fila è stata la madre, Giuseppina Tresca, con il Maggiore Maria Chiara Sodano (comandante della Compagnia di Rimini). “Carolina da un anno e mezzo dice che da grande vuole indossare la divisa e diventare capitano – racconta la mamma –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carolina, 9 anni e il regalo speciale dei carabinieri: “Da grande voglio essere una di voi” Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate “Da grande voglio fare il carabiniere”, bimbo di quattro anni ospite per una giornata in casermaIl piccolo di San Giovanni in Marignano accolto dai militari a Rimini dopo aver espresso il desiderio di indossare un giorno la divisa Ha solo... Leggi anche: “Non sono incinta, sono malata e ho la pancia da endometriosi. Ma io non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata e curata”: lo sfogo di Giorgia Soleri Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sparatoria in North Carolina, due morti e diversi feriti; Carolina Marconi festeggia il compleanno, la dedica a se stessa: La vita non è scontata; Sparatoria nella Carolina del Nord: due morti e diversi feriti; Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, e la principessa Maria Carolina escono allo scoperto in Corsica: storia di una relazione. Carolina Fregnan Emenuele Ferrari Opera Garnier Federica Capo - facebook.com facebook #GiornataDellaTerra | Carolina Di Domenico guida un nuovo viaggio tra natura, scienza e meraviglie del creato, in collaborazione con “Luoghi dell’Infinito” Guarda le puntate di #TERRAMATER su #Play2000 x.com