Da grande voglio fare il carabiniere bimbo di quattro anni ospite per una giornata in caserma

Un bambino di quattro anni ha trascorso una giornata in caserma, esprimendo con entusiasmo il desiderio di diventare carabiniere da grande. Durante la visita, ha parlato con i militari e ha mostrato interesse per le attività svolte all’interno della stazione. La sua frase è rimasta impressa tra i presenti, che hanno accolto con sorriso le sue parole e la curiosità del piccolo.

Il piccolo di San Giovanni in Marignano accolto dai militari a Rimini dopo aver espresso il desiderio di indossare un giorno la divisa Ha solo quattro anni, ma idee già chiare sul proprio futuro il piccolo Nicolò: "Papà, da grande voglio fare il Carabiniere". È il sogno di un bimbo che vive con i suoi genitori e i due fratellini a San Giovanni in Marignano. Il desiderio è nato osservando la locale caserma e le auto di servizio durante i tragitti settimanali per recarsi con il papà al corso di inglese. Nel tempo quel passaggio abituale è diventato un appuntamento speciale: scrutare la struttura e immaginare le autoradio partire per un intervento, fantasticando su un futuro in uniforme.