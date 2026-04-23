Carol Guzy | Dobbiamo dare un volto alle conseguenze delle azioni dell’Ice

Abbiamo incontrato la fotoreporter Carol Guzy, vincitrice di quattro premi Pulitzer, che ha sottolineato la necessità di rappresentare visivamente le conseguenze delle operazioni delle forze di polizia di frontiera. Guzy ha evidenziato come le immagini possano contribuire a mostrare gli effetti delle azioni dell’Ice sulle persone coinvolte. Il suo intervento si inserisce in un momento in cui si discute di come la fotografia possa rendere tangibili le realtà spesso invisibili.

America oggi Parla la vincitrice del World Press Photo 2026 con la sua foto "Separati dall'Ice", scattata nel tribunale dell'Immigrazione di Manhattan America oggi Parla la vincitrice del World Press Photo 2026 con la sua foto "Separati dall'Ice", scattata nel tribunale dell'Immigrazione di Manhattan Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Avevamo incontrato la fotoreporter Carol Guzy – già vincitrice di 4 premi Pulitzer – al 26 di Federal Plaza, il tribunale dell’immigrazione di New York “occupato” dagli agenti dell’Ice da maggio 2025. Insieme...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Notizie correlate World Press Photo 2026, vince Carol Guzy con “Separati dall’ICE”: ecco la Foto dell’Anno e i finalistiÈ l’immagine di una famiglia spezzata, colta nel cuore di un edificio federale statunitense, a conquistare il titolo di Foto dell’Anno al World Press... World Press Photo 2026, una famiglia separata dall’ICE è la foto dell’anno: lo scatto è di Carol GuzyLa Photo of the Year 2026 è “Separati dall’ICE” della fotografa Carol Guzy che mostra una famiglia divisa dagli agenti dell'Immigration and Customs...