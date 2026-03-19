FS Logistix – Nurminen Logistics | nuovo collegamento di 2500 chilometri tra Italia e Svezia

Un nuovo collegamento di 2.500 chilometri tra Italia e Svezia è stato avviato da FS Logistix, tramite la sua filiale tedesca TX Logistik AG, e la società finlandese Nurminen Logistics. La tratta collega direttamente le due nazioni, consentendo il trasporto di merci tra i due paesi. La collaborazione tra le due aziende mira a rafforzare i collegamenti ferroviari europei.

Un nuovo collegamento di 2.500 km per trasportare le merci tra Svezia e Italia è stato inaugurato da FS Logistix, attraverso la sua società tedesca TX Logistik AG, e dalla società di logistica finlandese Nurminen Logistics. Il servizio settimanale, andata e ritorno, tra Castelguelfo, in provincia di Parma, e Frövi, nella regione centrale svedese di Örebro, attraversa cinque Paesi europei. La nuova connessione rientra nell’ambito dell’espansione operativa del Gruppo FS nel trasporto merci su rotaia lungo l’asse nord-sud dell’Europa. Il servizio, che offre tempi di transito rapidi tra l’Italia e la Svezia, è gestito come un sistema di treno completo dedicato per l’azienda logistica finlandese Nurminen Logistics ed è reso possibile grazie alla sinergia tra due operatori di FS Logistix, Mercitalia Rail e TX Logistik. 🔗 Leggi su Tpi.it

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