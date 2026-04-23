Carini tra memoria e sensi | percorso aromatico dal Vicolo dei Fiori alle 7 Vie del Borgo
Il centro storico di Carini si prepara a ospitare un percorso aromatico dal “Vicolo dei Fiori” alle “7 Vie del Borgo” nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio. Durante queste date, le strade della città saranno animate da un evento che combina memoria e sensi, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale attraverso profumi e suggestioni legate alla storia locale. L’iniziativa coinvolgerà diverse aree del centro storico, creando un itinerario immersivo.
Il 25 aprile e il 1 mggio, il centro storico di Carini si prepara a vivere un’esperienza immersiva unica. L’associazione “La Carini che vorrei” Odv presenta un itinerario sensoriale che mette al centro l'identità del territorio, curato e guidato personalmente da Giusy Musso, fondatrice.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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