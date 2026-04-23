Carini il centro commerciale Poseidon cambia proprietà | è stato acquisito da Kryalos Sgr

Il centro commerciale Poseidon, situato a Carini vicino all’area metropolitana, è stato recentemente acquistato da Kryalos Sgr. La società di gestione del risparmio, con 14,2 miliardi di euro di asset sotto gestione, ha concluso l’operazione per conto del Fondo Urania. L’acquisizione rappresenta il passaggio di proprietà di un asset retail nel territorio. La transazione è stata formalizzata nelle scorse settimane.

Kryalos Sgr, società privata e indipendente di gestione del risparmio con 14,2 miliardi di asset under management, ha perfezionato, per conto del Fondo Urania, l'acquisizione del centro commerciale Poseidon, asset retail situato nel Comune di Carini, in prossimità dell'area metropolitana del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nuovo centro commerciale. Cambia l’asse viario: una rotatoriaPasso decisivo per la trasformazione urbanistica dell’area tra via Tornabrocco, via d’Antona e via San Giuseppe. Leggi anche: Ucciso dopo essere stato investito davanti al centro commerciale di San Bonifacio Altri aggiornamenti Kryalos Sgr rileva un centro commerciale in Sicilia per conto del fondo UraniaKryalos Sgr, società privata e indipendente di gestione del risparmio con 14,2 miliardi di asset under management, ha perfezionato, per conto del Fondo Urania, l'acquisizione del centro commerciale Po ... ansa.it Kryalos acquisisce il centro commerciale Poseidon a Palermo per 56 milioniKryalos acquisisce il centro commerciale Poseidon a Carini, alle porte di Palermo. Il valore dell’operazione, secondo quanto risulta a MF - Milano Finanza, è di 56 milioni di euro. L’asset manager ha ... milanofinanza.it