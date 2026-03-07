Nuovo centro commerciale Cambia l’asse viario | una rotatoria

È stato inaugurato un nuovo centro commerciale nell’area tra via Tornabrocco, via d’Antona e via San Giuseppe, portando con sé anche la modifica dell’asse viario con l’installazione di una rotatoria. Questa modifica rappresenta un passo importante nella trasformazione urbanistica della zona, coinvolgendo la riorganizzazione della viabilità e l’introduzione di nuove strutture commerciali. La realizzazione di questa opera si inserisce in un processo di riqualificazione dell’area urbana.

Passo decisivo per la trasformazione urbanistica dell’area tra via Tornabrocco, via d’Antona e via San Giuseppe. Con determinazione del 6 marzo scorso il Comune di Jesi ha sancito la conclusione positiva della Conferenza di Servizi per la realizzazione di un centro commerciale proposto dalla società SA Building srl. L’intervento non riguarda solo il comparto commerciale, ma prevede un importante pacchetto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a totale carico del privato. Tra le novità principali spicca la creazione di "un nuovo asse viario con relativi nodi di collegamento, mirato a razionalizzare la mobilità esistente". È prevista la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio con via San Giuseppe e viale del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

