Ucciso dopo essere stato investito davanti al centro commerciale di San Bonifacio

Un uomo straniero è morto dopo essere stato investito questa mattina davanti a un centro commerciale di San Bonifacio. La polizia ha individuato il veicolo coinvolto e sta indagando sulle cause dell’incidente. Testimoni hanno riferito di aver visto l’auto attraversare a forte velocità la zona pedonale poco prima dell’investimento. Il traffico è stato temporaneamente bloccato mentre i soccorsi arrivavano sul posto. La vittima, ancora senza nome, è stata trovata priva di sensi sul marciapiede. La comunità locale si chiede cosa sia successo.

San Bonifacio si è svegliata questa mattina con una notizia drammatica. Davanti a un centro commerciale del Comune veronese è stato infatti trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha immediatamente fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo i primi accertamenti svolti sul posto, la morte dell'uomo sarebbe stata causata dall'investimento da parte di un'automobile. Le verifiche iniziali degli investigatori indicano che l'impatto potrebbe essere stato volontario e ripetuto, un elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime ore.