Cardiochirurgia arriva Kai Reed | l’IA che guida i medici in sala

A San Mauro Torinese è stato presentato Kai Reed, un sistema di intelligenza artificiale progettato per assistere i medici durante gli interventi di cardiochirurgia. Si tratta del primo esempio di un'IA sviluppata specificamente per guidare i professionisti in sala operatoria, offrendo supporto nelle decisioni e nelle procedure. La presentazione ha attirato l'attenzione di professionisti e addetti ai lavori nel settore medico.

? Cosa sapere A San Mauro Torinese presentato Kai Reed, il primo cardiochirurgo generato dall'intelligenza artificiale.. L'innovazione supporta la pianificazione clinica per 110 specialisti durante il meeting Corcym.. A San Mauro Torinese, presso l’hub aerospaziale Argotec SpacePark, il meeting internazionale Becoming the Surgeon of the Future ha presentato Kai Reed, la prima figura di cardiochirurgo interamente generata dall’intelligenza artificiale. L’evento, organizzato da Corcym, ha trasformato l’avanguardia tecnologica in un terreno di confronto per 110 specialisti della cardiologia provenienti da ogni angolo del globo, con delegazioni giunte dall’Africa fino alla Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cardiochirurgia, arriva Kai Reed: l’IA che guida i medici in sala Notizie correlate A Torino debutta il primo cardiochirurgo creato con l'intelligenza artificiale: l'apparizione di Kai Reed al meeting internazionale di cardiochirurgiaSi chiama Kai Reed, non è umano ma è il primo chirurgo generato dall'intelligenza artificiale al suo primo debutto a Torino, nell'ambito del Becoming... Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentanoLa strana nota dell'ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro "tossici". Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Torino debutta il primo cardiochirurgo creato con l'intelligenza artificiale: l'apparizione di Kai Reed al meeting internazionale di cardiochirurgia; Cardiochirurgia, a Torino debutta il chirurgo creato con l’intelligenza artificiale. A Torino debutta il primo cardiochirurgo creato con l'intelligenza artificiale: l'apparizione di Kai Reed al meeting internazionale di cardiochirurgiaSi parla di cardiochirurgia ma soprattutto si guarda alla sua evoluzione e al futuro della stessa durante l'appuntamento che ha richiamato a sé 110 cardiochirurghi da tutto il mondo, dall'Africa alla ... torinotoday.it Cardiochirurgia, a Torino debutta il chirurgo creato con l’intelligenza artificialeÈ accaduto a Torino, dove per la prima volta un chirurgo generato con intelligenza artificiale ha partecipato a un evento internazionale dedicato alla cardiochirurgia. L’occasione è stata il meeting ... giornalelavoce.it