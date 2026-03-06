Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentano

L'ospedale Monaldi ha richiesto di identificare i medici e gli infermieri che hanno inviato lettere di lamentela riguardo alla sezione di cardiochirurgia pediatrica. La nota dell'ospedale segue le comunicazioni provenienti dal personale sanitario che hanno sollevato preoccupazioni e criticato le condizioni di lavoro all’interno del reparto. La questione ha attirato l’attenzione sulla fuga di personale e sul clima all’interno della struttura.

La strana nota dell'ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro "tossici". Cardiochirurgia pediatrica napoletana sotto accusa: trapianti a rischio e un organo compromesso al Monaldi. Napoli – Una nuova ondata di preoccupazione investe il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Monaldi, a seguito di un esposto che... Fuga di medici e pochi trapianti di cuore al Monaldi. Monaldi, un'altra lettera contro il primario Oppido: Qui stanno fuggendo tutti. Bimbo col cuore bruciato, Guido Oppido sospeso non collabora e cresce la tensione al Monaldi. Domenico Caliendo, la verità sul trapianto nelle chat degli indagati. Medici del Monaldi sotto assedio: Bastardi, vi veniamo a prendere. Fuga di medici e pochi trapianti di cuore al Monaldi. Solo due trapianti di cuore al Monaldi in 4 anni: il reparto è in crisi, i chirurghi fuggono e interviene il Bambino Gesù. Napoli, ospedale Monaldi: piano d'emergenza per cardiochirurgia pediatrica. Convenzione con il Bambino Gesù: per le urgenze indifferibili si valuterà il trasferimento a Roma.