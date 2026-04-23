A Torino debutta il primo cardiochirurgo creato con l' intelligenza artificiale | l' apparizione di Kai Reed al meeting internazionale di cardiochirurgia

A Torino si è svolto il primo incontro internazionale dedicato alla cardiochirurgia, chiamato Becoming the Surgeon of the Future, presso l'Argotec SpacePark. Durante l'evento è stato presentato Kai Reed, un'intelligenza artificiale progettata per svolgere il ruolo di cardiochirurgo. Si tratta del primo esempio di un chirurgo generato dall'intelligenza artificiale che ha fatto il suo debutto pubblico. L'evento è stato organizzato da Corcym nell'ambito di un hub dedicato all'innovazione.