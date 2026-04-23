Il 21 aprile 2026, è stato annunciato il lancio di un nuovo servizio di archiviazione premium destinato agli sviluppatori di Cardano. La piattaforma di Filecoin, in collaborazione con Blockfrost, introdurrà questa soluzione che permetterà agli utenti di gestire i dati in modo più affidabile e sicuro. La novità riguarda l’integrazione di questa opzione di archiviazione all’interno dell’ecosistema di Cardano, ampliando le possibilità tecniche per gli sviluppatori.

? Cosa sapere Filecoin e Blockfrost lanciano il servizio di archiviazione premium per sviluppatori Cardano il 21 aprile 2026.. L'integrazione tramite API elimina la gestione infrastrutturale per i team che utilizzano la rete Cardano.. Il 21 aprile 2026, l’integrazione tra Filecoin e Blockfrost si trasforma in un servizio concreto per gli sviluppatori di Cardano, introducendo un livello di archiviazione premium che non richiede modifiche ai flussi di lavoro esistenti. L’aggiornamento punta a offrire una protezione dei dati distribuita e verificabile, eliminando la necessità per i programmatori di gestire infrastrutture proprie. L’annuncio segna il passaggio da una fase di semplice collaborazione strategica a una disponibilità commerciale diretta all’interno dello stack tecnologico di Cardano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cardano e Filecoin: arriva l’archiviazione premium per gli sviluppatori

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