Aprile porta in tavola carciofi, asparagi e fragole, alimenti tipici di questa stagione. Questi prodotti, disponibili nei mercati e sulle bancarelle, si distinguono per le loro caratteristiche sensoriali e per il contenuto di nutrienti essenziali. La loro presenza nel menù quotidiano è frequente in questo periodo, grazie anche alla loro abbondanza e alla disponibilità stagionale. Sono considerati un punto di riferimento per chi cerca alimenti naturali e ricchi di vitamine.

Aprile è il mese primaverile caratterizzato da alimenti colorati e ricchi di nutrienti. Tra i protagonisti troviamo carciofi, asparagi e fragole: questi tre alimenti diversi per consistenza e sapore sono accomunati dall’elevato valore nutrizionale e dai benefici che apportano all’organismo. Per questo motivo, integrarli all’interno della propria dieta quotidiana non è solo una scelta sostenibile, ma anche un modo per supportare il fegato, l’ intestino, il sistema cardiovascolare e anche le difese immunitarie. In questo articolo di DiLei analizzeremo le evidenze presenti in letteratura scientifica che confermano come un’alimentazione ricca di...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carciofi, asparagi e fragole: i super alimenti di aprile che fanno bene alla salute

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