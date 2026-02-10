Sovraffollamento carceri | in Campania tassi ben oltre la soglia di emergenza

In Campania i reclusi sono ben oltre la soglia di emergenza. I dati di febbraio 2026 mostrano una situazione critica, con carceri sovraffollate e condizioni di vita difficili per i detenuti. La capacità delle strutture non basta più, e il problema si fa sempre più evidente.

Tempo di lettura: 3 minuti I dati aggiornati a febbraio 2026 sulla popolazione carceraria confermano una situazione di grave sofferenza del sistema penitenziario italiano e, in modo particolarmente evidente, degli istituti della Campania. A livello nazionale, il tasso di affollamento ha raggiunto il 138,26%, con 63.703 persone detenute a fronte di 46.074 posti effettivamente disponibili. Dei 51.271 posti regolamentari, ben 5.197 risultano non disponibili, segno di un progressivo deterioramento strutturale del patrimonio penitenziario. La situazione più grave si registra nell'istituto di Lucca, dove il sovraffollamento ha raggiunto il 257%.

