Carcere Rovigo sventato piano di evasione con uso di un elicottero

Nella struttura carceraria di Rovigo è stato impedito un tentativo di fuga che prevedeva l'uso di un elicottero. Secondo quanto emerso, l'operazione avrebbe coinvolto complici esterni pronti a sostenere l'evasione. Le forze dell'ordine hanno intercettato il piano prima che potesse essere portato a termine. Al momento, sono in corso indagini per approfondire i dettagli dell'episodio e identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

ROVIGO, 23 APR – La Polizia penitenziaria di Rovigo ha sventato un piano di evasione dal carcere di un detenuto ristretto al regime detentivo speciale che sarebbe dovuta avvenire con il supporto di complici all’esterno e con l’impiego di un elicottero e la successiva fuga all’estero, anche attraverso possibili azioni cruente. La scoperta è avvenuta dopo un’attività di controllo e perquisizione all’interno delle celle dove sono stati trovati telefonini cellulari illegalmente introdotti nella sezione di alta sicurezza e nascosti in aree comuni. Il rinvenimento degli apparecchi ha portato all’iscrizione di un procedimento penale per alcuni detenuti per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carcere Rovigo, sventato piano di evasione con uso di un elicottero Notizie correlate Piano di evasione sventato a Rovigo: la polizia trova telefoni cellulari nascosti nelle aree comuniSventato in tempo dalla Polizia penitenziaria di Rovigo un piano di evasione messo a punto da un detenuto ristretto al regime di alta sicurezza:... Roma: sventato tentativo di evasione in carcere Velletri, Sappe “rafforzare organico”Sventato un tentativo di evasione avvenuto nel carcere di Velletri, in provincia di Roma. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sventato piano evasione con uso di un elicottero dal carcere di Rovigo; Sventato piano di evasione dal carcere di Rovigo: scoperti cellulari clandestini e un progetto con elicottero; Rovigo, tensione nel nuovo carcere per minorenni: interrogazione PD al Ministro della Giustizia. Rovigo, scoperto un progetto di evasione dal carcere: il piano prevedeva un elicotteroDurante un’attività di controllo e perquisizione all’interno dell’istituto, gli agenti hanno rinvenuto telefonini cellulari introdotti illegalmente ... rainews.it Piano di evasione sventato a Rovigo: la polizia trova telefoni cellulari nascosti nelle aree comuniLa Polizia penitenziaria blocca un progetto di fuga dall'alta sicurezza che prevedeva complici all'esterno e la fuga all'estero ... ilfattoquotidiano.it Sventato dalla Polizia Penitenziaria di #Rovigo un piano di evasione dal #Carcere che prevedeva anche l'uso dell'elicottero - facebook.com facebook Rovigo, rivolta e tentativo di evasione nel nuovo carcere minorile. Protagonisti cinque detenuti ventenni, quattro stranieri e un italiano. Hanno cercato di scavalcare la recinzione, subito bloccati dagli agenti penitenziari. x.com