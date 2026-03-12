Roma | sventato tentativo di evasione in carcere Velletri Sappe rafforzare organico

Un tentativo di evasione è stato fermato nel carcere di Velletri, in provincia di Roma. Il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ha annunciato l’accaduto, senza fornire dettagli aggiuntivi. L’episodio si è verificato all’interno della struttura detentiva, dove le autorità hanno intercettato e impedito l’evento. La notizia è stata diffusa dal sindacato di polizia penitenziaria.

Sventato un tentativo di evasione avvenuto nel carcere di Velletri, in provincia di Roma. A darne notizia è il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In una nota, il sindacato riferisce che, durante la permanenza nell'area del campo sportivo dell'istituto, un detenuto è riuscito a scavalcare la rete di delimitazione del campo e ad arrampicarsi fino a raggiungere il tetto della struttura. Intervento tempestivo del personale di polizia penitenziaria. L'intervento del personale di polizia penitenziaria in servizio ha portato a individuare e a recuperare il detenuto, impedendo così la riuscita del tentativo di fuga. "L'episodio...