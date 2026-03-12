Roma | sventato tentativo di evasione in carcere Velletri Sappe rafforzare organico

Da romadailynews.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di evasione è stato fermato nel carcere di Velletri, in provincia di Roma. Il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ha annunciato l’accaduto, senza fornire dettagli aggiuntivi. L’episodio si è verificato all’interno della struttura detentiva, dove le autorità hanno intercettato e impedito l’evento. La notizia è stata diffusa dal sindacato di polizia penitenziaria.

Sventato un tentativo di evasione avvenuto nel carcere di Velletri, in provincia di Roma. A darne notizia è il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In una nota, il sindacato riferisce che, durante la permanenza nell’area del campo sportivo dell’istituto, un detenuto è riuscito a scavalcare la rete di delimitazione del campo e ad arrampicarsi fino a raggiungere il tetto della struttura. Intervento tempestivo del personale di polizia penitenziaria. L’intervento del personale di polizia penitenziaria in servizio ha portato a individuare e a recuperare il detenuto, impedendo così la riuscita del tentativo di fuga. “L’episodio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma sventato tentativo di evasione in carcere velletri sappe rafforzare organico
© Romadailynews.it - Roma: sventato tentativo di evasione in carcere Velletri, Sappe “rafforzare organico”

Articoli correlati

Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui.

Droga nascosta nelle parti intime: tentativo sventato al carcereTempo di lettura: 2 minutiNuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, sventato...

Tutto quello che riguarda Roma sventato tentativo di evasione in...

Temi più discussi: Sfida senza sosta tra borseggiatori e carabinieri: 10 arresti in poche ore a Roma; Ladro incastrato dalla notifica sullo smartphone: arrestato 37enne all’Alessandrino; Tentativo di estorsione a un anziano sventato dai Carabinieri di Venosa: arrestato 41enne; Tentato furto sventato a Lamardilla: ladri in fuga grazie al pronto intervento della vigilanza.

roma sventato tentativo diRoma, tentativo di truffa a una donna con una fantomatica indagine: 46enne arrestato col bottino tra le maniTentata truffa ai danni di un’anziana sventata a Roma: arrestato un 46enne campano grazie all’intervento della Polizia di Stato. virgilio.it

roma sventato tentativo diRoma, tentano di appropriarsi di casa e patrimonio di un’anziana: tre indagatiAnziana truffata nel Romano: tre indagati per aver tentato di appropriarsi di casa e patrimonio. Sventato il piano dai carabinieri di Bracciano ... tag24.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.