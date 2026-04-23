La Polizia penitenziaria di Rovigo ha bloccato un tentativo di evasione di un detenuto in regime di alta sicurezza. Durante le attività di controllo, sono stati trovati telefoni cellulari nascosti nelle aree comuni della struttura. Il piano prevedeva l’utilizzo di un elicottero, con più complici all’esterno, e una fuga verso un paese straniero. L’intervento ha impedito il successo dell’operazione.

Sventato in tempo dalla Polizia penitenziaria di Rovigo un piano di evasione messo a punto da un detenuto ristretto al regime di alta sicurezza: un’impresa che avrebbe previsto un elicottero, diversi complici all’esterno e la successiva fuga all’estero. Il piano, che non avrebbe escluso azioni violente, è stato scoperto a seguito di un’attività di controllo e perquisizione all’interno dell’istituto penitenziario: sono stati ritrovati infatti telefoni cellulari introdotti illegalmente e nascosti nelle varie aree comuni. Dopo il procedimento penale per alcuni detenuti che hanno risposto per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, i telefoni sono stati sequestrati dalla Procura e, dopo gli accertamenti tecnici disposti, è stato possibile ricostruire l’intero piano di evasione dal carcere di Rovigo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piano di evasione sventato a Rovigo: la polizia trova telefoni cellulari nascosti nelle aree comuni

Notizie correlate

Leggi anche: Fuga da film in elicottero nei cellulari vietati dei detenuti: ecco il piano scoperto a Rovigo

Uncem Marche avvia la ricognizione dei danni del maltempo nelle aree interne e nei Comuni montaniGiuseppe Amici: “Serve subito un quadro puntuale delle criticità per ottenere dalla Regione risorse straordinarie contro dissesto idrogeologico e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sventato piano evasione con uso di un elicottero dal carcere di Rovigo; Sventato piano di evasione dal carcere di Rovigo: scoperti cellulari clandestini e un progetto con elicottero; Carcere di Siena, droga nascosta nel gesso: piano sventato, due agenti feriti; Si blocca il cambio automatico, incidente tra tre veicoli in viale del Sole.

Sventato piano evasione con uso di un elicottero dal carcere di Rovigo(ANSA) - ROVIGO, 23 APR - La Polizia penitenziaria di Rovigo ha sventato un piano di evasione dal carcere di un detenuto ristretto al regime detentivo speciale che sarebbe dovuta avvenire con il suppo ... msn.com

Rovigo, sventata evasione dal carcere: il piano un elicottero e la fuga all’esteroLa scoperta è avvenuta a seguito di un’attività di controllo e perquisizione all’interno dell’istituto penitenziario. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto telefonini cellulari introdotti i ... rainews.it

Piano di tutela, Piani Tematici, PPA e Piani Particolareggiati – (dal Serenissima Sera) - facebook.com facebook

Aiuti di Stato e riserve uniche, piano di Bruxelles sull’energia x.com