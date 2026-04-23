Carcere negato | il giovane invalido torna a casa per le sue cure

Un giovane di 22 anni, residente a Crotone, con una diagnosi di psicosi e invalidità, è stato rimesso in libertà dopo aver trascorso del tempo in carcere. La decisione è arrivata in assenza di un permesso di detenzione domiciliare, e ora il ragazzo è tornato a casa per poter seguire le cure necessarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei detenuti con problemi di salute mentale.

?? Cosa sapere Filippo, ventiduenne crotonese con diagnosi di psicosi, scarcerato dalla Casa Circondariale di Crotone. La pena per tentato omicidio viene scontata ai domiciliari per garantire cure mediche specialistiche. Filippo, un ventiduenne crotonese affetto da gravi disturbi psichiatrici e riconosciuto invalido al 100%, è tornato oggi presso la propria abitazione dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Crotone, dove era stato condotto lo scorso 9 aprile. Siediti un attimo qu .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcere negato: il giovane invalido torna a casa per le sue cure Notizie correlate Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anniAlcuni giudici israeliani hanno respinto un ricorso per permettere a un bambino palestinese di cinque anni, affetto da una forma aggressiva di... Rapine a un invalido e a un clochard. Giovane agli arresti domiciliariNel mirino di quel gruppo di giovani c’erano finiti un clochard che stava camminando verso il centro. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Violenze sull’ex, tre anni di carcere. Crotone, incompatibile con carcere: giovane invalido sconterà pena ai domiciliariCROTONE -; È stato scarcerato Filippo, io giovane crotonese di 22 anni affetto da gravi patologie psichiatriche, ha lasciato la Casa Circondariale di Crotone ed è tornato presso il proprio domicilio d ... ilcrotonese.it Giovane detenuto fuggito dal carcere minorile di Torino: ha preso le chiavi e se ne è andatoSi tratta del secondo episodio in pochi mesi. Pochi giorni prima aveva commesso una serie di crimini Prima ha sottratto un mazzo di chiavi per riuscire a raggiungere il cortile. Poi, una volta all’est ... torinotoday.it