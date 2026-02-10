Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anni

Un tribunale israeliano ha negato a un bambino palestinese di cinque anni la possibilità di ricevere cure contro il cancro. I giudici hanno respinto il ricorso dei genitori, che chiedevano di far entrare il bambino in Israele. La motivazione ufficiale è che la politica del governo impedisce ai residenti di Gaza di attraversare il confine, anche se non vivono più lì. La decisione apre un'altra ferita nel difficile rapporto tra le due parti.

Alcuni giudici israeliani hanno respinto un ricorso per permettere a un bambino palestinese di cinque anni, affetto da una forma aggressiva di cancro, di entrare in Israele per ricevere cure salvavita, citando una politica governativa che impedisce ai residenti registrati a Gaza di attraversare il confine, anche quando non vi risiedono più. In una sentenza emessa domenica, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto una petizione che chiedeva l'autorizzazione a trasferire il piccolo paziente da Ramallah all'ospedale Tel HaShomer, vicino a Tel Aviv. Lì, dovrebbe sottoporsi a un trapianto di midollo osseo, una procedura non disponibile né a Gaza né nella Cisgiordania occupata.

