Il direttore dell’Aise ha rinnovato il suo incarico per altri due anni. È stato promosso nel 2020 durante il secondo governo Conte, con un mandato iniziale di due anni. La decisione è stata comunicata di recente, confermando la prosecuzione della sua guida all’agenzia. La nomina si inserisce in un quadro di continuità istituzionale, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi di questa scelta.

Promosso direttore nel 2020 sotto il governo Conte 2, quello giallorosso, con un mandato di due anni. Rinnovato per altri quattro dal governo Draghi. Confermato al cambio di esecutivo con Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Che ieri, infine, ha deciso di accordargli altri due anni. Così Giovanni Caravelli, 65 anni compiuti a marzo, si prepara a diventare il più longevo direttore del servizio italiano d’intelligence che prima era militare (Sifar, Sid e Sismi) e poi, dopo la riforma del comparto del 2007, estero (Aise, cioè Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e che ha da sempre sede a Forte Braschi. Il generale dell’Esercito – che...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Caravelli verso il record, altri due anni alla guida dell’Aise

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