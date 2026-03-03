Guerra in Iran | Salvini annuncia Meloni in Parlamento poi ritratta Mercoledì al Copasir il capo dell’Aise Caravelli

Il ministro Salvini aveva annunciato che la premier Meloni avrebbe tenuto un’informativa in Parlamento sulla situazione in Iran, ma successivamente ha fatto marcia indietro. In precedenza, i parlamentari erano stati già aggiornati dai ministri Tajani e Crosetto, mentre mercoledì si terrà un’audizione al Copasir con il capo dell’Aise, Caravelli.

Prima l’annuncio di un’informativa della premier Giorgia Meloni in aula. Poi il passo indietro: il Parlamento è già stato informato dai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. È Matteo Salvini martedì mattina a creare un cortocircuito nel governo sulla presenza della presidente del Consiglio in aula. Nel frattempo, però, si muove il Copasir: mercoledì alle 15 sarà audito il prefetto Giovanni Caravelli, capo dell’Aise (i servizi segreti per l’estero), che riferirà sulla guerra in Medio Oriente. Lunedì sera i capigruppo dell’opposizione di Camera e Senato avevano scritto ai presidenti Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa per chiedere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

