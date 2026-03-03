Guerra in Iran | Salvini annuncia Meloni in Parlamento poi ritratta Mercoledì al Copasir il capo dell’Aise Caravelli

Da ilfattoquotidiano.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Salvini aveva annunciato che la premier Meloni avrebbe tenuto un’informativa in Parlamento sulla situazione in Iran, ma successivamente ha fatto marcia indietro. In precedenza, i parlamentari erano stati già aggiornati dai ministri Tajani e Crosetto, mentre mercoledì si terrà un’audizione al Copasir con il capo dell’Aise, Caravelli.

Prima l’annuncio di un’informativa della premier Giorgia Meloni in aula. Poi il passo indietro: il Parlamento è già stato informato dai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. È Matteo Salvini martedì mattina a creare un cortocircuito nel governo sulla presenza della presidente del Consiglio in aula. Nel frattempo, però, si muove il Copasir: mercoledì alle 15 sarà audito il prefetto Giovanni Caravelli, capo dell’Aise (i servizi segreti per l’estero), che riferirà sulla guerra in Medio Oriente. Lunedì sera i capigruppo dell’opposizione di Camera e Senato avevano scritto ai presidenti Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa per chiedere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran: Salvini annuncia Meloni in Parlamento, poi ritratta. Mercoledì al Copasir il capo dell’Aise, Caravelli

