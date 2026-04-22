La presidente del Consiglio ha deciso di prorogare di due anni la nomina di Caravelli alla guida dell’Aise. La decisione è stata comunicata al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dopo aver consultato il Comitato interministeriale per la sicurezza. La nomina, già in carica, si intende rinnovata fino a una nuova scadenza, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa proroga.

Home > Politica > La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). Della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. Piano Mattei, diffida degli eredi a Meloni: “Non utilizzate il suo nome”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni proroga Caravelli alla guida dell’Aise per due anni. Informato il Copasir

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