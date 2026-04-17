I consigli di Poste Italiane e Polizia di Stato su come difendersi dalle principali truffe

Arezzo si prepara a ospitare le Giornate della prevenzione frodi il 21 e 22 aprile, un evento organizzato da Poste Italiane e dalla Polizia di Stato. L'obiettivo è informare i cittadini sui principali metodi usati nelle truffe e fornire consigli pratici per difendersi. Durante le due giornate, saranno presenti stand e momenti di confronto per sensibilizzare la popolazione su queste tematiche.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Arrivano Le Giornate della prevenzione frodi ad Arezzo. Appuntamento il 21 e 22 aprile. Martedì 21 aprile dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 e mercoledì 22 aprile dalle 10:00 alle 13:00 presso l’atrio al pubblico dell ’ufficio postale di Arezzo Centro in Via Guido Monaco, 34, il personale di Poste Italiane - Fraud Management e Security Intelligence e della Polizia di Stato - Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Toscana sarà a disposizione dei cittadini per informazioni e consigli di prevenzione. A disposizione dei cittadini i consigli di Poste Italiane e Polizia di Stato s u come difendersi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I consigli di Poste Italiane e Polizia di Stato su come difendersi dalle principali truffe Notizie correlate Acquisti online: i consigli per difendersi dalle truffe digitaliDalla verifica dei siti ai pagamenti protetti: le regole fondamentali per evitare frodi negli acquisti online. Inganni sempre più avanzati: i consigli per difendersi dalle truffe onlineCome riconoscere i comportanti sospetti di chi chiama o invia messaggi ormai molto realistici: diffidare dalle promesse inattese e dalle richieste di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Servizi garantiti da Poste Italiane nei comuni interessati dal maxi cantiere Aca, ma 27 uffici in provincia non apriranno; L’iniziativa guida sicura di Poste Italiane arriva a Bologna; OPAS TIM, Poste Italiane deposita il documento di offerta presso Consob; TIM, cda nomina advisor per valutare OPAS di Poste Italiane. Truffe on line, i consigli di Poste italiane per evitarle in una brochureSms, mail e telefonate continue. In ogni caso il copione è sempre lo stesso. Sedicenti operatori di poste italiane chiedono i nostri dati, pin e password, oppure ci invitano a effettuare bonifici. rainews.it Supersmart di Poste Italiane con rendimento del 4% con capitale assicurato: offerta da prendere al voloStai cercando una offerta di investimento da parte di Poste Italiane? Tieni in considerazione questa: ti aiuterà ... turiweb.it Supponendo di voler investire 3.000 euro nel buono a cedola 8 anni, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che il totale delle cedole nette corrisposte fino alla scadenza sarà di 426,56 euro facebook