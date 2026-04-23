I Carabinieri di Avellino sono presenti alla fiera campionaria di Venticano con un contingente di mezzi e ufficiali. Il loro intervento mira a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti, intervenendo anche in caso di truffe o comportamenti illeciti. La presenza delle forze dell’ordine si concentra principalmente sulla vigilanza e sulla prevenzione di eventuali reati durante l’evento.

? Cosa sapere I Carabinieri di Avellino presidiano la fiera campionaria di Venticano con mezzi e personale.. L'iniziativa mira a prevenire furti e truffe ai danni degli anziani del territorio.. Durante la 47° edizione della fiera campionaria di Venticano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno spazio espositivo dedicato al dialogo diretto con la cittadinanza e alla prevenzione dei reati. L’iniziativa si inserisce nel solco delle numerose attività di prossimità che l’Arma organizza in tutta la provincia irpina, trasformando lo stand in un punto di raccordo tra le diverse generazioni del territorio. Accanto alle iconiche Grandi Uniformi esposte per tradizione, il percorso espositivo offre una visione più moderna e operativa dell’istituzione attraverso la proiezione di un video istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri a Venticano: tra mezzi d’élite e lotta alle truffe

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