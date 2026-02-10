Mauro non ha paura: è convinto che lo Scudetto sia già nelle sue tasche. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dice chiaramente che, secondo lui, il campionato può sfuggire solo all’Inter. Per Mauro, la corsa al titolo è ormai cosa fatta.

Inter News 24 Mauro, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’Inter e della corsa Scudetto: ecco tutte le sue parole. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha espresso un giudizio perentorio sulla corsa al titolo, indicando la squadra di Cristian Chivu come l’unica reale pretendente alla vittoria finale. Secondo Mauro, il divario tecnico e di classifica accumulato dai nerazzurri rende la competizione quasi priva di incognite, a meno di clamorosi e improbabili crolli verticali. L’opinionista non vede rivali in grado di impensierire il primato interista: « L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mauro non ha dubbi: «Discorso Scudetto già chiuso. Il campionato può perderlo solo l’Inter…»

Approfondimenti su Inter News 24

Daniele Garbo ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando le difficoltà dei rossoneri nel primo tempo.

Tiribocchi dice che il Milan è l’unica squadra che può ancora sperare nello Scudetto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Una barzelletta. Juve settima? Va bene se..., a Pressing analisi e follia: Guida il migliore; La Juventus piomba su Mauro Icardi: i dettagli dell'offerta all'ex bomber dell'Inter; Mauro Pagani, 80 anni in un film: Essere positivi e grati alla vita è bello; Mauro Pagani: Dopo la malattia sono rinato. De André? Un grande amico, pieno di dubbi. Beveva ma non gli piaceva. Vanoni sentiva che se ne sarebbe andata.

Gemma Galgani affondata oggi a Uomini e Donne: Mauro chiude e svela tuttoMauro ha espresso dubbi nei confronti della dama del dating show Nel corso della ... msn.com

Di colpo, dopo un anno, I PERCORSISTI DI STO GRAN CAZZO hanno aperto gli occhi. BENVENUTI SUL CARRO, ASINI! Conta solo lo Scudetto, FINE. Detto questo, Chivu ti voglio bene. E ho capito il tuo discorso. Ma dopo l’incubo dell’anno scorso, lo scudett x.com

Finisce 1-1 tra Roma e Milan. Discorso scudetto quasi chiuso in favore dell'Inter, che va a +5 Risultato giusto - facebook.com facebook