Mauro non ha dubbi | Discorso Scudetto già chiuso Il campionato può perderlo solo l’Inter…

Da internews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro non ha paura: è convinto che lo Scudetto sia già nelle sue tasche. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dice chiaramente che, secondo lui, il campionato può sfuggire solo all’Inter. Per Mauro, la corsa al titolo è ormai cosa fatta.

Inter News 24 Mauro, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’Inter e della corsa Scudetto: ecco tutte le sue parole. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha espresso un giudizio perentorio sulla corsa al titolo, indicando la squadra di Cristian Chivu come l’unica reale pretendente alla vittoria finale. Secondo Mauro, il divario tecnico e di classifica accumulato dai nerazzurri rende la competizione quasi priva di incognite, a meno di clamorosi e improbabili crolli verticali. L’opinionista non vede rivali in grado di impensierire il primato interista: « L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. 🔗 Leggi su Internews24.com

mauro non ha dubbi discorso scudetto gi224 chiuso il campionato pu242 perderlo solo l8217inter8230

© Internews24.com - Mauro non ha dubbi: «Discorso Scudetto già chiuso. Il campionato può perderlo solo l’Inter…»

Approfondimenti su Inter News 24

Roma-Milan, Garbo critica: “Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo. Scudetto? Può perderlo solo l’Inter”

Daniele Garbo ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando le difficoltà dei rossoneri nel primo tempo.

Tiribocchi non ha dubbi: «Il Milan è l’unica che tiene in piedi il discorso Scudetto. L’Inter invece…»

Tiribocchi dice che il Milan è l’unica squadra che può ancora sperare nello Scudetto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Una barzelletta. Juve settima? Va bene se..., a Pressing analisi e follia: Guida il migliore; La Juventus piomba su Mauro Icardi: i dettagli dell'offerta all'ex bomber dell'Inter; Mauro Pagani, 80 anni in un film: Essere positivi e grati alla vita è bello; Mauro Pagani: Dopo la malattia sono rinato. De André? Un grande amico, pieno di dubbi. Beveva ma non gli piaceva. Vanoni sentiva che se ne sarebbe andata.

mauro non ha dubbiGemma Galgani affondata oggi a Uomini e Donne: Mauro chiude e svela tuttoMauro ha espresso dubbi nei confronti della dama del dating show Nel corso della ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.