L’ex allenatore ha commentato la situazione attuale delle squadre di calcio, sottolineando che l’allenatore più leggero si concentra sulla storia e che le pressioni sono decisive. Ha aggiunto che l’Inter si sente più leggera grazie alla vittoria dello scudetto e ha osservato che la Lazio mantiene un atteggiamento umile e vigile, soprattutto se riesce a mantenere un livello atletico adeguato.

Fabio Capello in carriera ha vinto due Coppe Italia – nel 1969 con la Roma e nel 1977 con il Milan – e per l’edizione 2026 prevede una milanese pronta a conquistarla per la decima volta nella sua storia, nella finale del prossimo 13 maggio contro la Lazio: “L’Inter è tornata a essere l’Inter – spiega -, soprattutto perché i suoi giocatori più importanti sono tornati a fare ciò che ci si aspettava da loro”. Si riferisce a qualche calciatore nerazzurro in particolare? “Da sempre la mia idea è che nel calcio si vinca con il centrocampo e nella semifinale di ritorno a San Siro quel reparto ha fatto vedere il suo valore, da Barella a Calhanoglu – non ne parliamo nemmeno – e pure Sucic, che è entrato con spirito e voglia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Chivu più leggero, Sarri per la storia. Cruciali le pressioni"

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