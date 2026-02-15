Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu, spiegando che il tocco è stato leggero e non si trattava di simulazione, invitando a mantenere le mani lontane dal corpo durante il gioco. La partita, conclusa con un risultato di 3-2, ha visto momenti di tensione che hanno influenzato il ritmo della gara e le decisioni dell’arbitro.

Nel post partita di un confronto decisivo, terminato con un punteggio di 3-2, emergono elementi chiave sull’andamento della gara, sull’atteggiamento della squadra e sulle considerazioni del tecnico dopo il match. Le parole rilasciate da Cristian Chivu a DAZN delineano una reazione offensiva guidata dalla volontà di reagire alle difficoltà e di confermare una crescita complessiva, mettendo in luce la capacità di trasformare una cornice complicata in una vittoria utile per la classifica. Chivu evidenzia un blocco mentale che ha caratterizzato l’andamento della gara, attribuendolo allo zero vittorie negli scontri diretti degli ultimi anni contro avversari come Juve, Milan o Napoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chivu sull'espulsione di Kalulu: «Tocco leggero, ma non è simulazione. Le mani vanno tenute a casa»

Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che il fallo è stato solo un leggero tocco, anche se comunque un tocco.

Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.