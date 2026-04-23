Caos in California | tornado e grandine gigante colpiscono Madera

Il 22 aprile, nella zona tra Biola e Fresno in California, si sono verificati due tornado di intensità EF1 e una grandinata significativa. I venti a Monte Mammoth hanno raggiunto i 166 kmh, accompagnati da piogge di grossa dimensione. La presenza di forti fenomeni atmosferici ha causato danni e disagi nella regione, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di monitoraggio e intervento.

? Cosa sapere Due tornado EF1 e grandine hanno colpito Madera tra Biola e Fresno il 22 aprile.. I venti a Monte Mammoth hanno raggiunto i 166 kmh con oltre 11.000 fulmini registrati.. Due tornado hanno colpito la California centrale tra Biola e Fresno, portando con sé una violenta grandinata che ha trasformato il paesaggio di Madera in un tappeto di ghiaccio grande come biglie. La natura ha mostrato un volto impetuoso e inaspettato nel cuore dello Stato, scatenando una serie di fenomeni atmosferici rari per questa zona. Mentre le nubi a imbuto si avvitavano nel cielo sopra Madera, documentate dal cacciatore di tempeste O’Neal, il Servizio Meteorologico Nazionale registrava una sequenza di eventi estremi che hanno coinvolto diverse località.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos in California: tornado e grandine gigante colpiscono Madera Chaos in California! King Tides Hit the Bay Area, San Francisco, San Diego, Santa Barbara, and Santa Notizie correlate Iowa, scende il tornado: supercella e grandine colpiscono l’IowaUn vortice di tipo rope ha colpito il suolo nella zona rurale di Onslow, nella contea di Jones, Iowa, durante la serata di mercoledì 15 aprile. Tornado in California: raro vortice colpisce Vina senza danniUn fenomeno meteorologico insolito ha colpito la zona di Vina, nella contea di Tehama, domenica 12 aprile, quando un tornado ha toccato brevemente il...