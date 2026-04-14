Tornado in California | raro vortice colpisce Vina senza danni

Domenica 12 aprile, nella contea di Tehama in California settentrionale, si è verificato un tornado che ha toccato brevemente il suolo nella zona di Vina. Si tratta di un fenomeno meteorologico insolito per questa regione, che non ha causato danni alle strutture o alle persone presenti. Le autorità locali hanno monitorato la situazione e non sono stati segnalati incidenti o feriti.

Un fenomeno meteorologico insolito ha colpito la zona di Vina, nella contea di Tehama, domenica 12 aprile, quando un tornado ha toccato brevemente il suolo nella California settentrionale. L'evento, avvenuto nelle ore pomeridiane intorno alle 14:05, è stato confermato sia dai rilievi video che dalle analisi radar effettuate dal Servizio Meteorologico Nazionale di Sacramento, situandosi a circa 96 chilometri a sud-est della località di Redding. Dinamiche del fenomeno e assenza di impatti struttur .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tornado in California: raro vortice colpisce Vina senza danni Usa, tornado colpisce Michigan e Oklahoma: ci sono morti e feritiLe autorità nel sud del Michigan scavano tra le macerie, dopo che un tornado ha provocato la morte di almeno quattro persone, durante violente... Maltempo in Italia: nuovo vortice ciclonico colpisce il SudL’Italia continua a fare i conti con condizioni meteo avverse, soprattutto nelle regioni meridionali, dove un nuovo vortice ciclonico sta portando...