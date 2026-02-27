Caos a Ravenna | incidente sulla tangenziale blocca la città per ore

Un incidente sulla tangenziale di Ravenna ha causato il blocco della circolazione e ha coinvolto più veicoli. Le auto sono rimaste ferme per diverse ore, mentre le squadre di soccorso intervenivano sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente, creando disagi ai pendolari e alle persone in transito nella zona. La polizia ha avviato le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

Un incidente stradale sulla tangenziale di Ravenna ha trasformato un pomeriggio ordinario in un caos di lamiere contorte e sirene urlanti. Ieri, poco dopo le 15, un camion e due auto si sono scontrati in un punto critico della strada, dove i lavori in corso avevano costretto a uno scambio di corsia. Due uomini, di 27 e 48 anni, sono finiti in ospedale con ferite che richiedono cure immediate. Tre ambulanze e un'automedica sono intervenute rapidamente, mentre la Polizia Stradale cercava di riordinare il caos. Le code si sono allungate per chilometri, bloccando il traffico in tutta la città. Questo incidente non è solo un evento isolato,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

