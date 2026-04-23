Caos a Cadorna | vigilante impugna la pistola dopo le molestie

A Milano, alla stazione Cadorna, un vigilante di ATM è stato sospeso in seguito a un episodio in cui ha impugnato una pistola. L'azienda ha aperto un procedimento disciplinare per presunte violazioni dei protocolli di sicurezza dopo che il vigilante aveva reagito a molestie. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla gestione della sicurezza nel luogo pubblico. La vicenda è in fase di approfondimento e approfondita verifica delle circostanze.

? Cosa sapere Vigilante Atm sospeso a Milano dopo aver impugnato la pistola alla stazione Cadorna.. L'azienda avvia un procedimento disciplinare per violazione dei protocolli di sicurezza dopo le molestie.. Un vigilante di circa cinquant’anni è stato sospeso da Atm dopo aver impugnato la pistola d’ordinanza alla stazione Cadorna di Milano, in seguito a uno scontro scaturito durante le molestie di un gruppo di uomini ai danni di otto ragazze. Il fatto si è verificato intorno alle 23.30 di un sabato di fine marzo. In quel momento, tre o quattro giovani erano stati fatti scendere da un treno della linea rossa dagli addetti alla sicurezza, poiché sorpresi a infastidire un gruppo di otto donne a bordo del convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Cadorna: vigilante impugna la pistola dopo le molestie Notizie correlate Uomo ruba la pistola a un vigilante e spara contro la polizia che risponde, caos a RogoredoAvrebbe sofferto di gravi problemi psicologici l’uomo di origini cinesi che nel pomeriggio di domenica 1 febbraio ha rubato una pistola a una guardia... Milano. Morto Liu Wenham: il trentenne sparò contro la polizia dopo aver rubato una pistola ad un vigilanteÈ morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto gravemente ferito durante una...