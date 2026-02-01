uomo ruba la pistola a un vigilante e spara contro la polizia che risponde caos a rogoredo

Un uomo ha preso la pistola a un vigilante e ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine a Rogoredo. La polizia ha risposto al fuoco, scatenando il caos nel quartiere. Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito durante lo scontro e ora si trova in ospedale. La zona è stata evacuata e le indagini sono in corso per capire meglio cosa sia successo.

Un episodio di violenza ha scosso il quartiere di Rogoredo questo pomeriggio, domenica 1 febbraio. Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito durante uno scontro a fuoco con gli agenti delle Uopi (Unità Operative di Primo Intervento). Il ragazzo era ricercato dopo aver aggredito una guardia giurata e averle sottratto la pistola d’ordinanza. Intorno alle 14:30 il 25enne avrebbe colpito la guardia giurata alla testa con un bastone in via Enrico Caviglia, rubandole la pistola Walther P99. L’uomo ha immediatamente allertato il 112, descrivendo l’aggressore come un giovane alto circa 1,60 metri, con carnagione olivastra e tratti asiatici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

