È morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni che era rimasto gravemente ferito durante uno scontro con la polizia in piazza Mistral, a Milano. Il ragazzo aveva sparato contro gli agenti dopo aver rubato una pistola a un vigilante.

È morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto gravemente ferito durante una sparatoria con la polizia avvenuta lo scorso 1° febbraio in piazza Mistral, nella zona di Rogoredo, a Milano. L’uomo aveva aperto il fuoco contro una pattuglia dopo aver sottratto l’arma ad una guardia giurata, costringendo gli agenti a rispondere per difendere sé stessi e i cittadini presenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Liu Wenham – irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora – nel pomeriggio aveva aggredito un vigilante con un bastone, riuscendo a impossessarsi della pistola d’ordinanza custodita nella fondina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Milano. Morto Liu Wenham: il trentenne sparò contro la polizia dopo aver rubato una pistola ad un vigilante

Un altro episodio di violenza si è verificato questa mattina a Rogoredo.

Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale.

Milano, sparatoria con la polizia: morto un ventenne

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato ... msn.com

Milano, morto il 30enne cinese colpito dalla polizia: aveva rubato una pistola a un vigilante e fatto fuoco sugli agentiLiu Wenham, 30 anni, cinese irregolare, ha rubato una Walther P99 a una guardia giurata e poi rivolto l'arma verso tre agenti Uopi. Centrato da un colpo di fucile alla testa, è morto dopo cinque giorn ... milano.corriere.it

Il trentenne è morto dopo sei giorni di agonia: prima di sparare alla polizia, aveva aggredito un uomo a bastonate facebook