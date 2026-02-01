Lavori a San Francesco Il chiostro tra i cantieri strategici della città Via al maxi intervento

Il chiostro di San Francesco è al centro di un grande intervento a Ascoli. I lavori sono partiti e si aggiungono alla riqualificazione di piazza Arringo, già in corso, e a quella del Palazzo dei Capitani, che partirà a breve. La città si prepara a cambiare volto, con lavori che dureranno diversi mesi.

Il chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata, e quella del Palazzo dei Capitani, che prenderà il via tra pochi giorni. Una nuova stagione di lavori dedicata alla valorizzazione del centro storico, tra sicurezza e recupero del patrimonio monumentale. La giunta comunale ha approvato il progetto di indirizzo proposto dal sindaco Marco Fioravanti e dall'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, dando così il via all'iter per richiedere il finanziamento all'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di San Francesco a Sorrento ospita la mostra About Sorrento Coast 2026, che presenta 12 fotografie selezionate per rappresentare la Penisola Sorrentina nel 2026.

Visita guidata alla chiesa di San Francesco e al suo suggestivo chiostro a Brescia, un luogo che unisce arte e spiritualità.

