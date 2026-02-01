Lavori a San Francesco Il chiostro tra i cantieri strategici della città Via al maxi intervento

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il chiostro di San Francesco è al centro di un grande intervento a Ascoli. I lavori sono partiti e si aggiungono alla riqualificazione di piazza Arringo, già in corso, e a quella del Palazzo dei Capitani, che partirà a breve. La città si prepara a cambiare volto, con lavori che dureranno diversi mesi.

Il chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata, e quella del Palazzo dei Capitani, che prenderà il via tra pochi giorni. Una nuova stagione di lavori dedicata alla valorizzazione del centro storico, tra sicurezza e recupero del patrimonio monumentale. La giunta comunale ha approvato il progetto di indirizzo proposto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, dando così il via all’iter per richiedere il finanziamento all’Ufficio speciale per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavori a san francesco il chiostro tra i cantieri strategici della citt224 via al maxi intervento

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori a San Francesco. Il chiostro tra i cantieri strategici della città. Via al maxi intervento

Approfondimenti su San Francesco Chiostro

La mostra About Sorrento Coast 2026 al Chiostro di San Francesco

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di San Francesco a Sorrento ospita la mostra About Sorrento Coast 2026, che presenta 12 fotografie selezionate per rappresentare la Penisola Sorrentina nel 2026.

Brescia: visita guidata alla chiesa di San Francesco e al suo meraviglioso chiostro

Visita guidata alla chiesa di San Francesco e al suo suggestivo chiostro a Brescia, un luogo che unisce arte e spiritualità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Francesco Chiostro

Argomenti discussi: Completati i lavori per Casa Francesco in via San Francesco d'Assisi a Ruvo; San Francesco: il rinnovo. Aiuole, fiori e sfere di luce; San Francesco di Sales: mons. Pennacchio (Fermo), il lavoro dei comunicatori sia apprezzato per come sa custodire la dignità e il rispetto dell’umanità dell’altro; Dal 1° febbraio al 31 marzo chiusi i bagni pubblici in via Bracciolini per lavori di manutenzione straordinaria.

Paola, ospedale San Francesco: sopralluogo per lavori Pronto Soccorso e TacSi è tenuto questa mattina all’ospedale San Francesco di Paola un sopralluogo con riunione tecnica per affrontare i disservizi legati ai lavori del nuovo Pronto Soccorso e all’installazione della Ta ... cn24tv.it

lavori a san francescoCo-Ro. Lavori incrocio via Roma-San Francesco-24 maggio. Cambi alla viabilitàPartono domani, lunedì 19 Gennaio, i lavori di completamento e messa in sicurezza del crocevia tra via Roma, via San Francesco di Paola e via XXIV Maggio, nel centro storico di Corigliano. Lavori nece ... cn24tv.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.