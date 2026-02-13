Il bacio di 100 coppie che entrerà nella storia del Teatro Comunale nel giorno di San Valentino

Nel cuore di Firenze, il Teatro Comunale ha ospitato un evento speciale per San Valentino. Cento coppie si sono scambiate un bacio che resterà nella memoria di tutti. È stata una festa dell’amore, ma anche un modo per celebrare uno dei luoghi più belli e importanti della città. Il pubblico ha assistito a un momento unico, che ha unito emozioni, musica e tanta poesia.

"Il più bel bacio dell'anno" è un evento dedicato all'amore. Non solo all'amore fra persone ma anche nei confronti di uno dei teatri più preziosi della città. Un bacio sul palcoscenico di un teatro completamente vuoto. Nel giorno di San Valentino, il Teatro Comunale di Bologna avvia il conto alla rovescia verso la riapertura: "A un anno esatto dal ritorno del Teatro alla città, vogliamo fissare questo momento speciale con una fotografia dedicata a voi: un'immagine simbolica, nella splendida cornice della Sala Bibiena, destinata a entrare nella storia del Teatro" si legge sul sito del TCBO.

