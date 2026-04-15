A Cannes manca l’Italia quest’anno, ma nel mondo del cinema italiano si segnala il ritorno della prima avvocata del paese, iscritta all’albo nel 1883 e recentemente inserita nella Top Ten globale di Netflix. Questa figura ha rappresentato una presenza storica e innovativa nel settore legale e artistico, distinguendosi per i suoi successi e riconoscimenti a livello internazionale. La sua esperienza testimonia il percorso di un’Italia che continua a fare sentire la propria voce nel cinema globale.

Torna la prima avvocata d'Italia. La prima a iscriversi all'albo nel 1883 e la prima a entrare nella Top Ten globale di Netflix. Da oggi, sulla piattaforma streaming, arriva la terza e ultima stagione della fortunata serie La legge di Lidia Poët, scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini, diretta da Letizia Lamartire, Pippo Mezzapesa e Jacopo Bonvicini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia ma, soprattutto, interpretata da Matilda De Angelis che dona a un personaggio, realmente esistito, tutta la sua grazia e la sua ironia. Ora la nostra avvocata, che continua a frequentare Pierluigi Fourneau (Gianmarco Saurino) e ad avere accanto altri...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cannes senza Italia? Dobbiamo ritrovare il coraggio del nostro cinema"

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