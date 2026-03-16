Il Sannio è stato protagonista in Veneto durante la cerimonia di premiazione del premio “La Forza Delle Donne” a Montagnana, in provincia di Padova. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico locale e rappresentanti del territorio, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti. La serata ha celebrato il ruolo delle donne e il talento proveniente dalla regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Sannio vola in Veneto e conquista il pubblico di Montagnana (PD) in occasione della prestigiosa cerimonia di premiazione “La Forza delle Donne”. Una serata di gala che ha visto una fitta delegazione sannita ricoprire ruoli chiave nel successo di un evento che ha unito cinema, cultura e valorizzazione del talento femminile. L’iniziativa, organizzata e diretta da Antonio Parciasepe (originario di Pontelandolfo) per l’ Italy Film Commission, ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Montagnana. Parciasepe, nel ruolo di organizzatore e direttore artistico, ha saputo costruire un ponte culturale tra il Veneto e la sua terra d’origine, portando nel cuore del padovano l’eccellenza e la professionalità beneventana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Sannio protagonista in Veneto: successo per il premio ‘La Forza Delle Donne’

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